Стала известна дата начала нового сезона РПЛ

Сегодня, 9 июня, состоялось экстренное собрание руководства Российской премьер-лиги, на котором обсуждался вопрос о дате старта нового сезона-2022/23.

«РБ Спорт» сообщает, что на прошедшем собрании три клуба – ЦСКА, «Зенит» и «Спартак» выступили с предложением отсрочить старт чемпионата на 24 июня. Таким образом, игроки сборных получат больше времени для отдыха. Но, несмотря на возражения глыб российского футбола, было принято решение назначит старт нового сезона на 17 июня.

По итогам голосования – 8 против 7 была утверждена дата – 17 июня, в воскресенье. Сохраняется вероятность того, что матч открытие пройдёт 15 или 16 июня.