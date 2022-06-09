Карпин – главный кандидат на пост главного тренера «Спартака»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин называется главным кандидатом на пост наставника «Спартака» после ухода Паоло Ваноли, информирует «Матч ТВ».

Сегодня, 9 июня, стало известно о том, что главный тренер «красно-белых» Паоло Ваноли в уже сегодня покинет клуб. Сообщается, что «Спартак» и специалист выступят с совместным заявлением.

Ваноли возглавил «Спартак» зимой 2022 года и привёл команду к победе в Кубке России впервые с сезона-2002/03. А в чемпионате России он занял с командой лишь 10-е место в турнирной таблице. Ранее сообщалось, что итальянский тренер тоскует по семье.