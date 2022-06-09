Новым главным тренером «Спартака» будет россиянин

Российский футбольный инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале «Инсайды от Карпа» сообщил о том, что новым главным тренером «Спартака» станет российский специалист.

По информации журналиста, на смену Паоло Ваноли точно не придут Курбан Бердыев, Владимир Федотов, Игорь Осинькин и не Михаил Галактионов.

Со «Спартаком» Ваноли занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата России и выиграл Кубок России в сезоне-2021/22. В матче за Суперкубок России «красно-белые» сыграют против «Зенита» 9 июля.

Напомним, Ваноли возглавил «Спартак» зимой 2022 года, на этом посту он сменил Руя Виторию. Ранее российские СМИ писали о том, что итальянский специалист скучает по семье.