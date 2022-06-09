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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ваноли покинет «Спартак» в ближайшие часы

09 Июня 2022 • 18:22 Комментировать (10)

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли намерен покинуть московский клуб в ближайшие часы, сообщил итальянский журналист Лука Бьянкин.

По информации инсайдера, клуб и специалист выступят с совместным заявлением. В сезоне-2021/22 «Спартак» под руководством Паоло Ваноли финишировал в чемпионате России на 10-м месте в турнирной таблице. Команда выиграла Кубок России впервые с сезона-2002/03.

Ранее в российских СМИ появилась информация, о том, что Ваноли объявит об уходе из команды после победы в Кубке России. Сообщалось, что специалист скучает по семье.

«Красно-белые» сыграют в Суперкубке России 9 июля против «Зенита».   


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РПЛ Паоло Ваноли
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