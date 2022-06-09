Смородская выразила недоумение после ухода Рыбуса из «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на возможный переход бывшего защитника «железнодорожников» Мацея Рыбуса в «Спартак».

«Знаете, в действиях «Локомотива» найти и понять логику невозможно. Просто невозможно! Зачем искать то, чего нет? Не знаю, почему вдруг Рыбус им стал не нужен», — цитирует Смородскую «Чемпионат».

Бывший президент добавил, что не понимает, зачем клуб набрал футболистов, которые не выходят на поле. Смородская представляет Рыбуса в «Спартаке». Она отметила его качества профессионального футболиста, заявив, что он пригодится «красно-белым».

Сегодня, 9 июня, «Локомотив» объявил о том, что не будет продлевать контракт с 32-летним поляком, и он стал свободным агентом. Через несколько часов в российских СМИ появилась информация, согласно которой, Рыбус перейдёт в «Спартак» в ближайшее время.