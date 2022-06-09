Дасаев обратил внимание на психологическое состояние Максименко

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев рассказал, что думает о вратаре «красно-белых» Александре Максименко.

«Максименко — хороший вратарь, я нашел его, мы с ним занимались, но мне хотелось бы, чтобы у него психологическое состояние было лучше», — приводит слова Дасаева «Спорт-Экспресс».

Эксперт обратил внимание, как вратарь переживал разгромное поражение от «Зенита» (1:7). Ветеран «Спартака» считает, что в команде находятся вратари, которые могут попасть в сборную России.

По итогам сезона-2021/22 «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ и выиграл Кубок России. 9 июля команда Паоло Ваноли сыграет с «Зенитом» в Суперкубке страны.