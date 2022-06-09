Польский защитник Мацей Рыбусь может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает Interia.

Сегодня, 9 июня, «Локомотив» сообщил о том, что поляк покинул команду. Стороны решили не продлевать контракт. В прошедшем сезоне 32-летний Рыбусь принял участие в 26 матчах за «железнодорожников» и отметился тремя голевыми передачами.

Стоит отметить, что защитник «Спартака» Айртон, который играет на той же позиции, что и Рыбусь, находится в аренде в бразильском «Фламенго» до 31 декабря 2022 года.

В составе «Локомотива» польский футболист становился чемпионом России, дважды побеждал в Кубке и один раз брал Суперкубок страны.