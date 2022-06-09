«Фенербахче» откажется от Дзюбы, если нападающий не примет условия турецкого клуба

«Фенербахче» может отказаться от подписания российского нападающего Артёма Дзюбы, если экс-форвард «Зенита» не согласится на условия, выдвигаемые турецким клубом, сообщает «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Дзюба хочет зарабатывать по контракту с «Фенербахче» 2 миллиона евро за сезон, однако такие условия не устраивают руководство «Фенербахче».

«Сейчас сильно упала лира. Не самый лучший момент, чтобы платить такие деньги. Турки любят базар, когда общаются с агентами, клубами и игроками. Это долгий процесс. Но не в этом случае. Дзюба — свободный агент. Либо игрок соглашается на их условия, либо они ищут другого», — заявил источник, знакомый с ситуацией.

В минувшем сезоне 33-летний Дзюба провёл в составе «Зенита» 39 матчей, забив 13 голов, а также отдав 10 результативных передач. По окончании минувшего сезона нападающий объявил об уходе из петербургского клуба, в котором провёл семь лет.