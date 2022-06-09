Канчельскис надеется, что Дзюба перейдёт в «Фенербахче»

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис отреагировал на возможный переход Артёма Дзюбы в «Фенербахче».

«Это очень хороший вариант для Дзюбы! История супер. Надеюсь, если Артём перейдёт туда, у него всё получится», — сказал Канчельскис «Чемпионату».

Бывший футболист считает, что для Дзюбы сейчас очень важно найти вариант для продолжения карьеры. Эксперт отметил, что российский форвард уже не молод и будет хорошо, если он сможет играть на высоком уровне в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Дзюба защищал цвета «Зенита» с 2015 по 2022 год. За это время он сыграл за команду из Санкт-Петербурга 279 игр, в которых забил 108 голов и отдал 70 результативных передач.

Таким образом, Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России.