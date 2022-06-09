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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канищев: «Если Дзюба перейдёт в турецкий клуб, то такой трансфер станет успехом»

09 Июня 2022 • 15:29 Комментировать

Известный советский полузащитник Александр Канищев поделился мнением о будущем экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

Ранее сообщалось, что российский форвард летал в Турцию на переговоры с «Фенербахче».  

По мнению Канищева, чемпионат Турции — прекрасный вариант для Дзюбы.

«Если в этом есть доля правды, то это супер вариант. Если этот трансфер состоится, то он будет успехом», — приводит слова Канищева «Чемпионат».

Напомним, ранее Дзюба официально объявил о своём уходе из «Зенита», в составе которого провёл семь лет.

В минувшем сезоне 33-летний Дзюба принял участие в 39 матча петербургской команды, забив в них 13 голов и отдав 10 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фенербахче Артём Дзюба Александр Канищев
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