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Журналист Пименталь о новичке «Локомотива» Фассоне: «Он котируется как будущий игрок сборной Бразилии» эксклюзив

09 Июня 2022 • 15:16 Комментировать

Бразильский журналист Нильсон Пименталь в беседе с «Евро-Футбол.ру» оценил новичка «Локомотива» Лукаса Фассона, который пополнил ряды «железнодорожников» из «Атлетико Паранаэнсе».

Какие вы можете выделить сильные и слабые стороны Лукаса Фассона?

«У него прекрасная левая нога и превосходный пас. Сочетание такой левой ноги, как у него и умение отдавать передачи, как короткие, так и длинные, в Бразилии редкость. Кроме того, он универсал, если надо Фассон сыграет в схеме с тремя защитниками, а при необходимости и на краю защиты выйдет в схеме с 4 игроками. Он не будет разрывать весь фланг, но в защите сыграет классно. Что касается огрехов, я бы отметил выбор позиции. Это свойственная проблема для бразильцев, пока они не покидают чемпионат родной. Но он совсем молод и может прогрессировать в этом отношении».

Вы верите в его потенциал, как игрока сборной Бразилии?

«Как вы знаете, Лукас прошел абсолютно все сборные своего возраста. Он действительно котируется, как игрок сборной в будущем. Думаю, иначе бы «Локомотив» не обратил на него внимание. Я действительно надеюсь увидеть его в сборной через пару лет, может быть к следующему чемпионату мира».

Как вы думаете, он заиграет на новом уровне?

«Лукас имел хорошие предложения от команд из сильных стран. «Локомотиву» повезло, что он сумел заключить такую сделку. Думаю, если бы они затянули, то Фассон оказался бы где-то еще. Я думаю, что Лукас способен заиграть в любой команде мира, вопрос лишь в адаптации. Не стоит спешить, развиваться надо шаг за шагом, тогда футбол обязательно отблагодарит».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Лукас Фассон
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