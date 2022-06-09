РФС до конца года поставит в российские регионы восемь искусственных полей

Российский футбольный союз намерен модернизировать существующие и уложит новые футбольные покрытия для детских центров, сообщается на официальном сайте организации.

Сообщается, что стадион в Набережных Челнах «Камаз» уже получил улучшения. Помимо этого, РФС поставит искусственные покрытия в шесть регионов России. Речь идёт об Амурской, Ленинградской, Псковской областях, также Приморского, Хабаровского края и республику Саха. Современные покрытия получат футбольные школы Белогорска, Благовещенска, Гатчины, Пскова, Владивостока, Находки, Хабаровска и Якутска.

Министерство спорта выделило на эти нужны 198,8 миллиона рублей. В эту сумму должны войти не только искусственные поля, но и необходимый инвентарь для оснащения малых футбольных площадок для проведения тренировок.