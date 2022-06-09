Филимонов намерен стать тренером, он собирается поступить на специализированные курсы

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов высказался о намерении стать тренером.

«Есть стремление стать тренером. В августе собираюсь поступись на тренерские курсы, чтобы совершенствовать свои способности», — передает слова Филимонова «Спорт-Экспресс».

Филимонов защищал цвета «Спартака» с 1996 по 2001 год. Вратарь запомнился российскому и украинскому болельщику по матчу в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2000. К 88-й минуте сборная России вела в счёте, но после подачи Андрея Шевченко вратарь умудрился пропустить мяч. Из-за этого, сборная России не вышла на чемпионат Европы.