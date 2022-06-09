Ковтун поделился ожиданиями от Суперкубка России

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Юрий Ковтун рассказал журналистам о том, чего ожидает от предстоящего поединка за Суперкубок России.

Ковтун сказал «Спорт-Экспрессу», что матч точно будет интересным, а если встреча действительно состоится в Санкт-Петербурге, то болельщики точно заполнят арену и устроят аншлаг.

Напомним, что в матче за Суперкубок России сойдутся питерский «Зенит» и московский «Спартак». Подопечные Сергея Семака выиграли чемпионский титул в РПЛ, а «красно-белые» завоевали Кубок России. В финале турнира спартаковцы переиграли «Динамо».