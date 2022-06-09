Кавазашвили: Рад за Рассказова

Бывший футболист, а ныне эксперт Анзор Кавазашвили поделился с журналистами своим мнением по поводу решения боссов «Спартака» продлить контракт с защитником Николаем Рассказовым.

Кавазашвили сказал «РБ-Спорту», что он очень рад за Рассказова, так как это очень работоспособный футболист, которому не хватает умного тренера рядом. Эксперт отметил, что для защитника ещё не всё потеряно в московской команде.

Напомним, что Николай Рассказов продлил контракт со «Спартаком» до лета 2023 года. В прошедшем сезоне защитник провёл в российском чемпионате в составе «красно-белых» 18 поединков, в которых отметился одной голевой передачей.