Тимофеев рассказал о том, за что Талалаев чаще всего пихает игрокам «Ахмата»

Полузащитник «Ахмата» Артём Тимофеев рассказал журналистам о том, за что тренер грозненского клуба Андрей Талалаев чаще всего пихает своим игрокам.

Тимофеев сказал Sport24, что он спокойно относится к резким высказываниям Талалаева. Полузащитник отметил, что чаще всего тренер пихает футболистам за повторение одних и тех же ошибок на поле.

«Если повторить ошибку после нескольких его замечаний, то за это может очень мощно прилететь», - добавил Тимофеев.

Напомним, что футболисты грозненской команды под руководством Талалаева в прошедшем сезоне заняли седьмую строчку в российском чемпионате.