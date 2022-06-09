Кавазашвили рассказал, куда Дзюбе лучше перейти

Известный экс-голкипер сборной СССР, а ныне эксперт Анзор Кавазашвили рассказал журналистам о том, куда лучше всего перейти форварду Артёму Дзюбе.

Кавазашвили сказал «Р-Спорт», что с таким авторитетом Дзюбе нужно найти страну, где футбол не очень хорошо развит, но где платят очень хорошие деньги. Эксперт отметил, что форварду стоит обратить своё внимание на Китай, Японию или ОАЭ, где уже играет множество известных футболистов.

Напомним, что в прессе появились слухи о том, что 33-летний Артём Дзюба может продолжить карьеру в одном из турецких топ-клубов.