«Факел» отправил своего полузащитника в аренду в «Волгарь»

Воронежский «Факел» принял решение отправить молодого полузащитника Валерия Царукяна в астраханский «Волгарь».

Как сообщает пресс-служба воронежского клуба, 20-летний российский футболист в следующем сезоне на правах арендного соглашения будет выступать в подэлитном дивизионе в составе «Волгаря». Стоит отметить, что за «Факел» молодой полузащитник выступает с 2021 года. До этого Царукян играл за ставропольское «Динамо».

В прошедшем сезоне Валерий Царукян провёл в ФНЛ в составе «Факела» восемь поединков, но голами не отметился. В активе полузащитника также девять матчей в ФНЛ-2 в составе «Факела-2».