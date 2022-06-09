«Краснодар» отреагировал на слухи о снижении бюджета

Представители «Краснодара» отреагировали на информацию о снижении финансирования на следующий сезон.

Как приводит слова коммерческого директора «быков» Арама Фундукяна «Спорт-Экспресс», ему очень тяжело комментировать то, что пишут другие люди. Фундукян отметил, что «Краснодар» не сообщает о своём бюджете, хотя он их знает, но обсуждать с журналистами не будет.

«Мы эти цифры комментировать не будем», - добавил коммерческий директор.

Напомним, что до этого в прессе появилась информация о том, что бюджет «Краснодара» на следующий сезон составит четыре с половиной миллиарда рублей, хотя в этом сезоне бюджет «быков» составлял пять с половиной миллиардов.