Известный бренд уходит из «Краснодара»

Немецкий бренд Puma, который занимается изготовлением спортивной экипировки, больше не является партнером «Краснодара». Об этом в разговоре с журналистом «Спорт-экспресса» поведал коммерческий директор российского клуба Арам Фундкян.

По словам функционера, в настоящий момент краснодарцы заняты поиском нового партнера, который будет поставлять для команды экипировку.

Напомним, что по итогам завершившегося сезона «Краснодар» финишировал на четвертой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги.