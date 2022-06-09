Тимофеев назвал Грозный одним из самых безопасных городов России

Полузащитник «Ахмата» Артём Тимофеев рассказал журналистам о том, что думает по поводу Грозного.

Тимофеев сказал в интервью Sport24, что родные не переживали по поводу перехода в «Ахмат», так как все понимали, что самое главное — игровая практика. Полузащитник отметил, что никаких опасностей в Грозном он не увидел и вообще считает этот город одним из самых безопасных в России.

«Когда я прилетел в Грозный, то я был в шортах, так как была жара, но меня не выпустили из аэропорта, пока я не надену штаны. И всё равно я не могу сказать, что Грозный какой-то слишком жёсткий город со своими строгими правилами», - добавил футболист.