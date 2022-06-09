Колосков: Я был бы рад, если бы Дзюба остался в России

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал журналистам о том, что он был бы очень рад, если бы опытный форвард Артём Дзюба остался играть в РПЛ.

Колосков сказал «Р-Спорт», что, судя по всему, у Дзюбы сейчас есть предложения только из Турции. Экс-президент РФС отметил, что если 33-летний форвард хочет играть в Турции, то пусть играет, но было бы лучше, если бы Дзюба остался в российском чемпионате.

Напомним, что в прессе появились слухи о том, что Артём Дзюба может на правах свободного агента перебраться в одну из турецких команд. Последним клубом форварда был питерский «Зенит».