Тимофеев рассказал о том, как экс-тренер «Спартака» Якин наехал на Мовсисяна

Полузащитник «Ахмата» Артём Тимофеев в разговоре с журналистами вспомнил про момент с бывшим наставником «Спартака» Муратом Якином.

Тимофеев сказал Sport24, что авторитет у Якина в московской команде точно был. Полузащитник вспомнил про инцидент на одной из тренировок, когда тренер отправил переодеваться Юру Мовсисяну, который во время жары вышел из раздевалки в безрукавке и подвёрнутых шортах.

«Уважать тренера или нет — каждый сам решает, но Якина точно слушались все», - добавил Тимофеев.

Напомним, что Мурат Якин работал в «Спартаке» с июня 2014 года по май 2015 года. Сейчас специалист тренирует сборную Швейцарии.