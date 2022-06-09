Егор Крид отпразднует день рождения на матче «Динамо»

Популярный певец Егор Крид выступит на товарищеском поединке между московским «Динамо» и любительским коллективом «Амкал». Контрольная встреча состоится в конце текущего месяца, а именно – 25 июня. Об этом сообщается на официальном сайте «бело-голубых».

Стоит отметить, что в день спарринга музыкальному исполнителю исполнится 28 лет.

Встреча между «Динамо» и «Амкалом» пройдет на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 19:00 по местному времени.

Добавим, что по итогам прошлого сезона «бело-голубые» стали бронзовыми призерами чемпионата России.