Депутат Госдумы призвал принять крымские клубы в РФС

Депутат Госдумы РФ Борис Пайкин высказался по поводу возможного вхождения крымских команд в состав РФС.

Пайкин сказал ТАСС, что подобное решение в нынешних условиях кажется единственно верным, так что руководителям РФС необходимо возобновить работу по вхождению крымских клубов в состав РПЛ. Политик отметил, что нужно переходить от обороны в наступление и начинать переговоры с УЕФА по этому непростому вопросу.

Напомним, что недавно боссы УЕФА приняли решение отстранить российские команды от участия в еврокубках из-за ситуации на Украине.