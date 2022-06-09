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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рианчо ответил Тимофееву, который обвинил тренера в разрушении чемпионского «Спартака»

09 Июня 2022 • 11:05 Комментировать

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался по поводу обвинений Артёма Тимофеева, который обвинил специалиста в разрушении чемпионской команды.

Рианчо сказал «Спорт-Экспрессу», что его абсолютно не волнуют слова Тимофеева, ведь можно быть плохим тренером или игроком, но важно оставаться хорошим человеком. Специалист отметил, что его бы больше волновало, если бы подобное сказал Роман Зобнин.

Напомним, что Тимофеев в интервью заявил, что именно Рианчо стал причиной разрушения чемпионского «Спартака», которым тогда руководил итальянский тренер Массимо Каррера.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Артём Тимофеев Рауль Рианчо
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