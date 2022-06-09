Агент Фассона: Лукас хочет творить историю «Локомотива»

Агент бразильского защитника Лукаса Фассона высказался по поводу перехода молодого игрока в московский «Локомотив».

Агент Илдемир Лопес сказал «РБ-Спорту», что 21-летний бразильский футболист предельно мотивирован проявить себя, так что он хочет творить историю «Локомотива». Лопес отметил, что Фассона никак не беспокоит тот факт, что российские клубы в следующем сезоне не будут выступать в еврокубках.

Напомним, что до «Локомотива» Лукас Фассон выступал за бразильский клуб «Атлетико Паранаэнсе». С «железнодорожниками» защитник подписал четырёхлетнее соглашение.