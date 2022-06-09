Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Фассона: Лукас хочет творить историю «Локомотива»

09 Июня 2022 • 10:58 Комментировать

Агент бразильского защитника Лукаса Фассона высказался по поводу перехода молодого игрока в московский «Локомотив».

Агент Илдемир Лопес сказал «РБ-Спорту», что 21-летний бразильский футболист предельно мотивирован проявить себя, так что он хочет творить историю «Локомотива». Лопес отметил, что Фассона никак не беспокоит тот факт, что российские клубы в следующем сезоне не будут выступать в еврокубках.

Напомним, что до «Локомотива» Лукас Фассон выступал за бразильский клуб «Атлетико Паранаэнсе». С «железнодорожниками» защитник подписал четырёхлетнее соглашение.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Российская Премьер-Лига Лукас Фассон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Июня
11:32 · Россия. Премьер-лига
Егор Крид отпразднует день рождения на матче «Динамо»
11:32 · Россия. Премьер-лига
Игнатов: «Готовы сыграть в Питере за Суперкубок»
11:18 · Россия. Премьер-лига
Депутат Госдумы призвал принять крымские клубы в РФС
11:11 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Ахмата» назвал лучшего опорника РПЛ
11:05 · Россия. Премьер-лига
Рианчо ответил Тимофееву, который обвинил тренера в разрушении чемпионского «Спартака»
11:01 · Россия. ФНЛ
Парфёнов сменит Бояринцева на посту главного тренера «Родины»
10:58 · Россия. Премьер-лига
Агент Фассона: Лукас хочет творить историю «Локомотива»
10:54 · Россия. Премьер-лига
Два клуба РПЛ интересуются полузащитником из ФНЛ-2
10:47 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Ромы» Фонсека не будет работать в РПЛ
10:46 · Россия. ФНЛ
Главный тренер «Енисея» рассказал, чего не хватает российским футболистам
10:42 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: Если «Спартак» проигнорирует Суперкубок, то это будет недостойно 1
10:30 · Россия. Премьер-лига
Тимофеев — о дебюте в «Спартаке»: «Я вышел как бык на красную тряпку»
10:21 · Россия. Премьер-лига
Чалов обесценился в «Базеле» и больше не является самым дорогим в Швейцарии
10:19 · Россия. Премьер-лига
Тимофеев: У чемпионского «Спартака» вообще не было слабых мест
10:13 · Россия. Премьер-лига
Тимофеев назвал человека, который разрушил чемпионский «Спартак»
Все новости
Рекомендуем