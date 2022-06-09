Два клуба РПЛ интересуются полузащитником из ФНЛ-2

Молодой российский полузащитник «Твери» Кирилл Ушатов может в летнее трансферное окно отправиться на повышение.

По информации «Чемпионата», в услугах 22-летнего российского футболиста заинтересованы два клуба из элитного дивизиона, а именно «Сочи» и «Нижний Новгород». Стоит отметить, что у Ушатова также есть предложения от команд из ФНЛ, так что в «Твери» игрок точно не останется.

Напомним, что в прошедшем сезоне Кирилл Ушатов провёл в третьем по силе российском дивизионе 26 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.