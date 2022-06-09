Экс-тренер «Ромы» Фонсека не будет работать в РПЛ

Агент португальского тренера Паулу Фонсеки рассказал журналистам о том, что его клиент не будет работать в российском чемпионате.

Агент Марко Абреу сказал «РБ-Спорту», что португальский специалист в это межсезонье точно не собирается работать в России. Абреу отметил, что Фонсека хотел бы ещё немного отдохнуть.

«К тому же, Фонсека тренировал в Украине, так что переходить на работу в российский клуб было бы не совсем правильно», - добавил агент.

Напомним, что последней командой Фонсеки была «Рома». В прессе ходят слухи о том, что португальский специалист может летом возглавить французский «Лилль».