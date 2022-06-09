Сёмин: Если «Спартак» проигнорирует Суперкубок, то это будет недостойно

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался по поводу возможного бойкота «Спартака», который выступает против проведения Суперкубка России в Санкт-Петербурге.

Сёмин сказал Sport24, что Санкт-Петербург является отличным местом для проведения Суперкубка России, так что он не может понять тот ажиотаж, который сейчас происходит вокруг места проведения этого матча.

«Зенит» в своё время играл финальные матчи в Москве и ничего. Если «Спартак» проигнорирует Суперкубок, то это будет недостойно, даже по отношению к своим фанатам», - добавил опытный специалист.