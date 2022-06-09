Чалов обесценился в «Базеле» и больше не является самым дорогим в Швейцарии

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов, арендованный «Базелем» до конца июня, больше не является самым дорогим футболистом чемпионата Швейцарии. Об этом сообщается на портале Transfermarkt.

По сообщениям экспертов, нынешняя рыночная стоимость футболиста составляет шесть миллионов евро. Прежде россиянина оценивали в 8,5 миллиона. Из-за падения цены Фёдор опустился с первого на шестое место в рейтинге самых дорогих игроков швейцарской лиги.

В завершившемся сезоне Чалов принял участие в 16 поединках за «Базель» и отметился четырьмя голевыми передачами.