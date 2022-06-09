Тимофеев: У чемпионского «Спартака» вообще не было слабых мест

Российский полузащитник «Ахмата» Артём Тимофеев в разговоре с журналистами вспомнил о чемпионском составе московского «Спартака».

Тимофеев сказал Sport24, что ему до сих пор очень обидно из-за того, что чемпионский «Спартак» просуществовал всего лишь два года. Полузащитник считает, что у той команды был топовый состав, а слабых мест у тех «красно-белых» вообще не было.

Напомним, что футболисты «Спартака» под руководством Массимо Карреры выиграли чемпионский титул в сезоне 2016/2017, а на следующий сезон выиграли бронзовые медали РПЛ.