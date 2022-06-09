Тимофеев назвал человека, который разрушил чемпионский «Спартак»

Полузащитник «Ахмата» Артём Тимофеев, который до этого выступал за «Спартак», рассказал журналистам о том, кто разрушил чемпионский состав московского клуба.

Тимофеев сказал в интервью Sport24, что чемпионский «Спартак» начал рушиться с того момента, когда в тренерский штаб вошёл Рауль Рианчо. Полузащитник отметил, что Рианчо вёл себя как главный тренер, что не нравилось ни Каррере, ни футболистам.

«Именно тогда атмосфера в команде и была нарушена», - добавил Тимофеев.

Напомним, что под руководством Массимо Карреры спартаковцы выиграли чемпионский титул, а на следующий сезон заняли третью строчку.