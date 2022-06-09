Стало известно, где продолжит карьеру экс-тренер ЦСКА Ганчаренко

Известный белорусский специалист Виктор Гачаренко близок к возвращению к тренерской работе. Согласно информации телеканала «Матч ТВ», у экс-наставника московского ЦСКА и «Краснодара» есть вариант продолжения карьеры в Азии. При этом название потенциального клуба тренера пока не разглашается.

Ранее в СМИ ходили слухи об интересе к Ганчаренко со стороны азербайджанского «Нефтчи» и «Нижнего Новгорода».

Напомним, что вместе с ЦСКА 44-летний наставник дважды становился серебряным призером Премьер-лиги и один раз выигрывал суперкубок России.