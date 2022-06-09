Тимофеев рассказал о конфликте Глушакова и Карреры

Полузащитник «Ахмата» Артём Тимофеев рассказал журналистам о конфликте между Денисом Глушаковым и Массимо Каррерой в московском «Спартаке».

Тимофеев сказал Sport24, что когда между Глушаковым и итальянским тренером начались напряги, то это сразу же стало заметно, ведь они практически перестали общаться. Полузащитник отметил, что даже при всём этом «красно-белые» всё равно занимали призовые места, так что валить всё на Глушакова не стоит.

Напомним, что по слухам именно из-за конфликта с Глушаковым итальянский тренер покинул московскую команду, с которой он выиграл чемпионский титул.