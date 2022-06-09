Два клуба РПЛ заинтересованы в словенском защитнике «Табора»

Младен Ратковица, агент защитника «Табора» Клемана Неманича, рассказал об интересе российских клубов к словенскому футболисту.

«Два российских клуба звонили мне, интересовались Клеманом. Он может стать интересным приобретением для футбольного рынка России», — приводит слова Ратковицы «РБ Спорт».

Агент отметил мощь защитника, сравнив его с игроком «Сочи» Ваней Дркушичем. Однако конкретных претендентов на футболиста Ратковица называть не стал.

В минувшем сезоне 25-летний Неманич провёл в составе словенского клуба 31 матч, отметившись одним забитым голом. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.