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Воспитанник «Спартака» оскорбил Тигиева

09 Июня 2022 • 09:41 Комментировать

Экс-футболист московского «Спартак» Артём Тимофеев, ныне играющий за грозненский «Ахмат», высказался о защитнике Георгии Тигиеве.

В интервью корреспонденту Sport24 28-летний футболист назвал Тигиева дурачком. По его словам, Георгий несерьезно относился к делу, поэтому и не смог заиграть за «красно-белых».

«Он все просрал, хотя имел все данные заиграть на высоком уровне», - сказал Тимофеев.

Тигиев выступал за «Спартак» с 2017 по 2021 год. Он перебрался в столичный коллектив из махачкалинского «Анжи». В составе «народной команды» защитник сыграл лишь семь поединков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Артём Тимофеев Георгий Тигиев
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