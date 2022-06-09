Воспитанник «Спартака» оскорбил Тигиева

Экс-футболист московского «Спартак» Артём Тимофеев, ныне играющий за грозненский «Ахмат», высказался о защитнике Георгии Тигиеве.

В интервью корреспонденту Sport24 28-летний футболист назвал Тигиева дурачком. По его словам, Георгий несерьезно относился к делу, поэтому и не смог заиграть за «красно-белых».

«Он все просрал, хотя имел все данные заиграть на высоком уровне», - сказал Тимофеев.

Тигиев выступал за «Спартак» с 2017 по 2021 год. Он перебрался в столичный коллектив из махачкалинского «Анжи». В составе «народной команды» защитник сыграл лишь семь поединков.