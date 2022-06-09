Экс-голкипер «Зенита» предложил провести матч за Суперкубок на нейтральном поле

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился с журналистами своим мнением по поводу места проведения Суперкубка России.

Малафеев сказал «Спорт-Экспрессу», что если говорить о противостоянии Москвы и Санкт-Петербурга, то правильнее всего будет провести матч на нейтральном поле. Экс-вратарь отметил, что поединок вполне можно провести в условном Волгограде.

«В любой точке нашей страны этот матч точно соберёт аншлаг», - добавил Малафеев.

Напомним, что в прессе появились слухи о том, что матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» может состояться в Санкт-Петербурге.