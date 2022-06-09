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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев считает, что Рассказов не должен играть в «Спартаке»

09 Июня 2022 • 08:47 Комментировать

Известный эксперт Евгений Ловчев в разговоре с журналистами раскритиковал защитника московского «Спартака» Николая Рассказова.

Ловчев сказал «Чемпионату», что не считает Рассказова хорошим футболистом, который достоин того, чтобы играть за «Спартак», ведь это элитный клуб. Эксперт отметил, что подобные игроки точно не должны выходить на поле в «красно-белой» футболке.

Напомним, что 24-летний Николай Рассказов провёл в прошедшем сезоне в российском чемпионате 18 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. В активе защитника также четыре жёлтые карточки и одно удаление.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев Николай Рассказов
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