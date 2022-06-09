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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев: «Спартак» будет бойкотировать Суперкубок? При нынешнем руководстве всё может быть

09 Июня 2022 • 08:27 Комментировать

Бывший футболист «Спартака», а ныне эксперт Евгений Ловчев в разговоре с журналистами высказался по поводу проведения Суперкубка России в Санкт-Петербурге, из-за чего московский клуб может бойкотировать матч.

Ловчев сказал «Чемпионату», что при нынешнем руководстве «Спартака» можно ожидать и бойкот, и всё, что угодно. Эксперт отметил, что «красно-белым» нужно приехать в Питер, обыграть там «Зенит» и выиграть Суперкубок, так как другого пути и у московской команды просто нет.

Напомним, что, возможно, поединок за Суперкубок России может пройти в Санкт-Петербурге, что не устраивает представителей «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Евгений Ловчев Суперкубок России
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