Ловчев: «Спартак» будет бойкотировать Суперкубок? При нынешнем руководстве всё может быть

Бывший футболист «Спартака», а ныне эксперт Евгений Ловчев в разговоре с журналистами высказался по поводу проведения Суперкубка России в Санкт-Петербурге, из-за чего московский клуб может бойкотировать матч.

Ловчев сказал «Чемпионату», что при нынешнем руководстве «Спартака» можно ожидать и бойкот, и всё, что угодно. Эксперт отметил, что «красно-белым» нужно приехать в Питер, обыграть там «Зенит» и выиграть Суперкубок, так как другого пути и у московской команды просто нет.

Напомним, что, возможно, поединок за Суперкубок России может пройти в Санкт-Петербурге, что не устраивает представителей «Спартака».