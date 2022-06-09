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Актёр Баринов — о переходе Фассона в «Локомотив»: Может быть, он гений

09 Июня 2022 • 08:15 Комментировать

Актёр и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился с журналистами своим мнением по поводу перехода бразильского защитника Лукаса Фассона в московский клуб.

Баринов сказал «Чемпионату», что ничего не слышал про этого молодого бразильского футболиста, но, возможно, он гений. Актёр отметил, что защитнику всего лишь 21 год, да и сумма трансфера совсем небольшая. Напомним, что «железнодорожники» заплатили «Атлетико Паранаэнсе» за бразильца два с половиной миллиона евро.

В составе бразильской команды Лукас Фассон провёл 20 поединков, но результативными действиями не отметился.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Баринов Лукас Фассон
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