«Зенит» подпишет с Семаком новый контракт на 3 года

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал журналистам о том, как обстоят дела с новым контрактом тренера Сергея Семака.

Медведев сказал «Р-Спорт», что в вопросе по поводу нового соглашения Семака есть полная ясность. Функционер отметил, что питерский клуб максимально близок к тому, чтобы подписать с российским специалистом новый трёхлетний контракт.

«Договор будет подписан в первые дни тренировочного сбора», - добавил Медведев.

Напомним, что команда из Санкт-Петербурга в последние четыре сезона выиграла четыре чемпионских титула, а также «Зенит» выигрывал Кубок России и дважды Суперкубок России.