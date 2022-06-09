Молодой российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов вернулся в «Краснодар» после аренды в турецком клубе «Гиресунспор».

Как сообщает пресс-служба «быков», 22-летний российский футболист вернулся в расположение краснодарской команды после годичной аренды в турецком «Гиресунспоре». Напомним, что Шапи является воспитанником «Краснодара». Действующее соглашение форварда с «быками» рассчитано до июня 2024 года.

В прошедшем сезоне Магомед-Шапи Сулейманов провёл в турецком чемпионате 31 встречу. Форвард отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.