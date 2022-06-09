Стало известно, где Дзюба может продолжить карьеру

Опытный российский нападающий Артём Дзюба может в ближайшее время перебраться в турецкий чемпионат.

По информации «Р-Спорт», 33-летний российский футболист получил предложение от одного из турецких топ-клубов. От российских команд Дзюба пока так и не получил никаких предложений, хотя изначально опытный форвард хотел остаться в России. Напомним, что до этого в прессе были слухи о том, что бывший игрок «Зенита» может перебраться в турецкий «Фенербахче».

В прошедшем сезоне Артём Дзюба провёл в российском чемпионате 28 поединков, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач.