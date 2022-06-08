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Максим Деменко: «Федотов примет правильный вызов, возглавив ЦСКА» эксклюзив

08 Июня 2022 • 23:33 Комментировать

Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал возможное назначение Владимира Федотова главным тренером ЦСКА.

«В принципе, Федотов доказал, что он может работать с хорошими футболистами, с хорошей командой. Но переход в ЦСКА станет для него вызовом. В «Сочи» он уже привык к команде, футболисты привыкли к нему, к его методике. В ЦСКА может произойти всё что угодно, вдруг игра не пойдёт. При таком переходе Федотов рискует, конечно. Но я считаю, что он молодец. Он выбирает тяжёлый путь. В «Сочи» за три сезона он сделал очень хорошую команду.

Я считаю, что он примет правильный вызов, возглавив ЦСКА. Интересно это. Нужно попробовать, а получится или нет - это уже другой вопрос. Для «Сочи» уход Федотова потеря. Он сейчас один из лучших тренеров в России. Он сделал такую сильную команду, а это дорогого стоит. То, что он переходит из команды со второго места в команду с пятого, не говорит о том, что он сделает шаг назад. Он же видит потенциал команды. ЦСКА по подбору игроков очень хороший клуб. Думаю, он позволит Федотову расти, как тренеру. Имя клуба тоже играет роль. Возможно, он хотел поработать именно в клубе с именем и историей», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Максим Деменко
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