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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Химки» представили нового генерального директора официально

08 Июня 2022 • 20:52 Комментировать

Пресс-служба «Химок» сообщила о том, что Дмитрий Ульянов назначен на пост генерального директора клуба.

«Будучи футболистом, выступал за «Торпедо» (Москва), ЦСКА, «Расинг» (Испания), а также «Хапоэль», «Бейтар», «Маккаби Ахи» (все — Израиль). Работал в системе академии московского «Локомотива». Тренировал юношескую и молодежную сборные России. Бронзовый призер чемпионата СССР, финалист Кубка СССР, обладатель Кубка России, чемпион Израиля, бронзовый призер чемпионата Израиля, обладатель Кубка Израильской лиги», — говорится на официальном сайте «Химок».

Ульянов сменил на этой должности Владимира Габулова, который покинул свой пост 5 мая. Ранее СМИ сообщили о том, что функционер ушёл со своего поста по семейным обстоятельствам.

В структуре «Химок» Ульянов работает с 2018 года. До назначения гендиректором он работал на должности директора «красно-чёрных».

В сезоне-2021/22 команда заняла 13-е место в турнирной таблице РПЛ и играла в стыковых матчах за право остаться в Премьер-лиге. В стыках команда Сергея Юрана одержала победу над «СКА-Хабаровском» по сумме двух встреч.


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Евро-Футбол.Ру,
Химки Дмитрий Ульянов РПЛ
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