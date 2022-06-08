Широков поздравил «Спартак» с продлением Рассказова

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков отреагировал на продление контракта с защитником Николаем Рассказовым.

«Великолепно! Могу поздравить и клуб, и игрока. Продлили контракт на один год? А что так мало? Отличный игрок. Для обоймы точно необходим «Спартаку», — цитирует Широкова «Спорт-Экспресс».

Эксперт основывается на то, что в ситуации, когда российский футбол находится в изоляции «Спартаку» нужно попытаться сохранить обойму. Широков считает, что если обращать внимание на критику, то в России не останется футболистов.

Николай Рассказов продлил контракт с московским клубом до лета 2023 года. Вместе с «красно-белыми» он стал обладателем Кубка России в сезоне-2021/22.