Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков поздравил «Спартак» с продлением Рассказова

08 Июня 2022 • 19:26 Комментировать

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков отреагировал на продление контракта с защитником Николаем Рассказовым.

«Великолепно! Могу поздравить и клуб, и игрока. Продлили контракт на один год? А что так мало? Отличный игрок. Для обоймы точно необходим «Спартаку», — цитирует Широкова «Спорт-Экспресс».

Эксперт основывается на то, что в ситуации, когда российский футбол находится в изоляции «Спартаку» нужно попытаться сохранить обойму. Широков считает, что если обращать внимание на критику, то в России не останется футболистов.

Николай Рассказов продлил контракт с московским клубом до лета 2023 года. Вместе с «красно-белыми» он стал обладателем Кубка России в сезоне-2021/22.


Оценить новость
- 5
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Широков РПЛ Николай Рассказов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Июня
19:49 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» рассказали о проверке стадиона во главе с Чебаном
19:26 · Россия. Премьер-лига
Широков поздравил «Спартак» с продлением Рассказова
18:51 · Россия. Премьер-лига
ФНЛ в следующем сезоне может изменить формат проведения чемпионата
17:52 · Россия. Премьер-лига
Петржела понимает, почему «Спартак» не хочет играть Суперкубок России в Санкт-Петербурге 1
17:29 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов встал на защиту Рассказова, посчитав, что он не хуже тех, кто претендует на его место
17:10 · Россия. Премьер-лига
Булыкин – о трансфере Фассона: «Я давно говорил, что «Локомотиву» нужно воспитывать своих футболистов» эксклюзив
16:56 · Россия. Премьер-лига
Суперкубок России пройдёт в Санкт-Петербурге 6
16:48 · Россия. Премьер-лига
Комбаров считает, что у Рассказова есть потенциал для роста
16:28 · Россия. Премьер-лига
Бывший президент «Локомотива» подверг критике руководство клуба за трансфер Фассона
16:19 · Россия. Премьер-лига
Экс-форварду «Зенита» Азмуну грозят санкции в России
16:14 · Россия. Премьер-лига
Агент Барриоса высказался о возможном переходе игрока «Зенита» в «Бетис» 1
16:10 · Россия. Премьер-лига
Цорн прокомментировал трансфер Фассона в «Локомотив»
15:55 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» продлил контракт с Рассказовым
15:51 · Россия. Премьер-лига
Комппер вернётся в Россию на следующей неделе
15:43 · Россия. Премьер-лига
Руководство ЦСКА может отказаться от приглашения Федотова
Все новости
Рекомендуем