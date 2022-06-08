Хватит ныть! «Спартак», если вы принципиальные, бойкотируйте Суперкубок РФС и проведите свой

РФС рассматривает Санкт-Петербург в качестве места проведения Суперкубка, что не нравится руководству «Спартака». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предлагает «красно-белым» или проявить принципиальность, или уже перестать обсуждать эту тему.

В ближайшее время будет определено место проведения матча за Суперкубок РФС, в котором сыграют «Зенит» и «Спартак». Одним из кандидатов является Санкт-Петербург, что не нравится «красно-белым». В прессе выбор этого стадиона аргументируется финансовым аспектом, а Леонид Федун, например, отмечал, что для «Спартака» каждая копейка важна сейчас. Учитывая, что самая большая арена России «Лужники» не может принять матч, логично делать выбор в пользу второй по вместимости. В среде блогеров «красно-белых» уже поднимается идея бойкота матча за Суперкубок РФС, так как есть уверенность, что в Санкт-Петербурге «Спартаку» просто не дадут завоевать трофей.

Может, «Спартаку» действительно взять и бойкотировать Суперкубок? По крайней мере это решительный шаг, который будет намного заметнее, чем просто недовольство, высказываемое через прессу. Более того, если руководство клуба уверено в своей позиции, то может в пику РФС взять и организовать свой собственный выставочный матч. Тем более что матч можно привязать к празднованию 100-летия клуба, которое получилось скомканным.

В день проведения Суперкубка чемпионат ещё не начнётся, так что будет возможность спокойно сыграть. Место проведения очевидно – «Открытие Арена». У «Спартака» хватает спонсоров, и, возможно, кто-то из них готов будет дать трофею своё название в обмен на какой-то финансовый взнос. Предсезонный турнир букмекерской компании, которая помогает «красно-белым», видимо, отменяется. «Спартак» же может дать компенсацию в виде своеобразного ивента.

Пригласить МакSим будет сложно, всё же у неё немаленький гонорар. Однако есть другие исполнители, болельщики «Спартака», которые наверняка готовы будут поучаствовать в мероприятии клуба на подъёмных условиях. Например, Feduk или ST точно не будут заламывать большую цену на празднике своего любимого клуба.

Что важно, матч будет товарищеским, а значит, на него не будут распространяться требования закона Fan ID. То есть «Спартак» может организовать поединок, на который смогут прийти активные фанаты клуба, поддержать команду накануне сезона, отблагодарить за победу в кубке страны. Думается, что в текущих реалиях многие поклонники «красно-белых» будут благодарны за подобную возможность.

Остаётся вопрос соперника. Первой на ум приходит «Црвена Звезда», которая в текущих политических условиях точно сможет поддержать в России международный товарищеский матч. Белградский клуб, по слухам, готов был участвовать в предсезонном турнире в нашей стране, а также подтвердил возможность проведения товарищеского матча против «Зенита». «Црвена Звезда» приезжала на матч открытия спартаковского стадиона, думается, и сейчас не откажется сыграть.

Если же по каким-то причинам с сербами договориться не получится, всегда можно сыграть с кем-то из России. С тем же московским «Торпедо», которому хороший спарринг не помешает, а болельщики клуба дружны. Уж совсем в крайнем случае можно провести поединок против своей молодёжной команды, как это делает «Ювентус». С другой стороны, получится свой внутренний праздник.

Что касается Суперкубка, то «Спартак» может просто не приехать туда, и тогда РФС придётся проводить матч «Зенита» против «Сочи» или «Динамо». Либо переносить матч из Санкт-Петербурга в другой город, как того просит «Спартак». Притом «красно-белые» могут ещё и устроить РФС настоящую подлянку – отправить дубль на матч за Суперкубок. В конце концов никто не может обязать «Спартак» играть основным составом. Тогда москвичи заработают и деньги от РФС, и проведут свой праздник по своим правилам.

В общем, «Спартаку» надо не просто жаловаться и ныть через прессу, а предложить альтернативу. Если же «красно-белые» не готовы идти на конфронтацию, то пусть просто тихо готовятся и доказывают всё на поле.

Роман Андреев