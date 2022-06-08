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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ФНЛ в следующем сезоне может изменить формат проведения чемпионата

08 Июня 2022 • 18:51 Комментировать

Медиадиректор ФНЛ Ярослав Кулемин сообщил, что клубы Футбольной национальной лиги предлагают изменить формат проведения чемпионата.

«В настоящее время обсуждение формата ФНЛ на будущий сезон продолжается, у клубов есть время определиться, в пятницу, возможно, пройдёт ещё одно совещание», — сказал Кулёмин «Чемпионату».

Функционер добавил, что на данном совещании будет принято решение, когда стоит начинать чемпионат. Ранее команды ФНЛ предлагали разгрузить календарь, и это пожелание будет рассмотрено на будущем совещании.

Напомним, в Премьер-лигу из ФНЛ вышли «Торпедо», «Факел» и «Оренбург». Из РПЛ на лигу ниже опустились «Арсенал», «Рубин» и «Уфа».  


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Евро-Футбол.Ру,
Фнл Ярослав Кулемин
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