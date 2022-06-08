ФНЛ в следующем сезоне может изменить формат проведения чемпионата

Медиадиректор ФНЛ Ярослав Кулемин сообщил, что клубы Футбольной национальной лиги предлагают изменить формат проведения чемпионата.

«В настоящее время обсуждение формата ФНЛ на будущий сезон продолжается, у клубов есть время определиться, в пятницу, возможно, пройдёт ещё одно совещание», — сказал Кулёмин «Чемпионату».

Функционер добавил, что на данном совещании будет принято решение, когда стоит начинать чемпионат. Ранее команды ФНЛ предлагали разгрузить календарь, и это пожелание будет рассмотрено на будущем совещании.

Напомним, в Премьер-лигу из ФНЛ вышли «Торпедо», «Факел» и «Оренбург». Из РПЛ на лигу ниже опустились «Арсенал», «Рубин» и «Уфа».