Петржела понимает, почему «Спартак» не хочет играть Суперкубок России в Санкт-Петербурге

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петрежела отреагировал на возможное проведение матча за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

«Спартак» отказывается играть в Петербурге? Логично. Требования «Спартака», конечно, нетипичны, но нет проблем.

Финал в Санкт-Петербурге нелогичен. «Зенит» — один из участников. Можно сыграть в другом месте один или даже два матча», — сказал Петржела «Чемпионату».

Сегодня, 8 июня, мы сообщили о том, что матч за Суперкубок России, вероятнее всего, состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Напомним, бороться за трофей будут «Зенит» - чемпион России и «Спартак», который выиграл Кубок России у «Динамо» (2:1).

«Спартак» в последний раз становился обладателем Суперкубка России в 2017 году. «Зенит» выигрывал трофей в 2020 и 2021 году.